Американский эксперт: Российские субмарины менее надежны, чем аналоги 3.07.2019, 13:01

2,185

Иллюстрационное фото

Специалисты прокомментировали пожар на «Лошарике».

Во время пожара в глубоководном аппарате на Северном флоте РФ погибли два Героя России и семеро старших офицеров – капитанов первого ранга. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Президент назвал экипаж высокопрофессиональным. "Это большая потеря для флота и армии", – заявил глава государства и поручил министру оказать помощь родственникам погибших. В телеграм-каналах появились фамилии экипажа: командиром судна был капитан первого ранга Денис Долонский, он был удостоен звания Героя России за исследование Арктики и Антарктики. Второй погибший Герой России – Николай Филин, звание получил в 2018 году. Оба офицера были приписаны к воинской части Петергофа, пишет svoboda.org.

По данным "Фонтанки", это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций и подчинено Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России.

Пожар произошел 1 июля, однако известно о нем стало во вторник. По сообщению Министерства обороны, 14 моряков задохнулись продуктами горения.

Американские аналитики пока не приводят своих версий причин инцидента на борту российского глубоководного аппарата АС-12. Но пожар, в результате которого погибли 14 военнослужащих, добавляет строчку в статистику, свидетельствующую о том, что российские субмарины менее надежны, чем их американские аналоги.

Американская пресса в своих немногочисленных пока статьях по следам инцидента на российском глубоководном аппарате ссылается на российские источники, не предоставляя собственных оценок и комментариев случившегося. Это не случайно, говорит Дмитрий Горенбург, военный эксперт из вашингтонского аналитического центра CNA, поскольку у западных аналитиков не так много информации даже о том, что собой представляет так называемый глубоководный аппарат AC-12:

– Это подводная лодка необычной конструкции с двойным корпусом. Внешний изготовлен из титана, а внутренний представляет собой несколько отделенных друг от друга сфер. Она не является, так сказать, полноценной субмариной, потому для ее транспортировки используются крупные атомные субмарины, скорее всего "Оренбург". Для этой цели также может использоваться подлодка "Белгород". Благодаря наличию на борту ядерной энергетической установки она может находиться под водой продолжительное время и действует почти бесшумно. Согласно некоторым данным, это самая тихая субмарина в российском арсенале. В том, что касается ее применения, точной информации на этот счет нет. Официально не говорится, что она используется, скажем, для глубоководных исследований. Американские военные предполагают, что она предназначена для подключения к трансконтинентальным подводным кабелям связи для прослушивания систем коммуникаций или их уничтожения в случае конфликта. Она, по-видимому, способна нарушить нормальное функционирование системы SOSUS, это гидроакустические сенсоры, расположенные в море от Гренландии до Великобритании. Они отслеживают перемещение российских субмарин из Норвежского и Северного морей в Атлантический океан. Впрочем, в данном случае, если верить сообщениям российских источников, эта подлодка находилась в российских территориальных водах, сравнительно неподалеку от Мурманска и, скорее всего, занималась изучением морского дна, что может улучшить навигационные возможности российских субмарин.

– Можно ли сказать что-то определенное о том, что могло произойти на борту, исходя из официальной российской информации, из которой следует, что 14 человек погибли, отравившись продуктами горения, а попросту, задохнувшись?

– Сказать что-то трудно. Понятно, что на борту возник пожар, который удалось потушить, но он был очень серьезным и это привело к гибели людей. Можно предположить, что возгорание не было обнаружено вовремя и не были приняты меры, которые бы позволили быстро локализовать его и предотвратить гибель людей. Конечно, исход мог бы быть худшим – потеря всего экипажа и гибель подлодки. Вообще пожары на подводных лодках – вещь довольно редкая. С шестидесятых годов прошлого века на американских субмаринах, находившихся в море, если мне не изменяет память, было два или три возгорания. Наиболее часто инциденты подобного рода происходят во время ремонтных работ. Это особенно касается российских подлодок. Но в целом такие происшествия редки.

– А как вам сама формулировка: погибли в результате отравления продуктами горения? Неужели на современной субмарине нет системы очистки воздуха? Ведь известно, что во время пожаров в закрытых помещениях задымление – самая большая опасность для людей.

– Проблема с подводными лодками заключается в том, что там очень ограничено пространство. На всех субмаринах существуют системы поддержания жизнеспособности. Есть помещения, куда члены экипажа эвакуируются в случае опасности. Практически ничего не зная о конструкции этого аппарата и том, что в действительности произошло на его борту, невозможно судить, почему людям не удалось покинуть зону пожара.

– Добавляет ли этот инцидент что-то к нашему представлению о надежности российских подводных лодок?

– Из одного инцидента невозможно делать выводы, но если мы посмотрим на долгосрочные тенденции, то заметны определенные особенности. Например, за последние 20 лет на американском ВМФ было несколько инцидентов, связанных со столкновением кораблей – и подводных, и надводных, отчасти это можно объяснить масштабами действий американского флота. Но проблем, вызванных техническим состоянием кораблей или отказом каких-либо систем, ненадежностью технологий, практически не было. На российском флоте происходит гораздо больше аварий. Является ли причиной невыполнение экипажами установленных процедур, инструкций или это физическое состояние кораблей, конструктивные изъяны – непонятно. Однако, если мы посмотрим на статистику, каждые пять-шесть лет с российскими субмаринами случаются инциденты – пожары, поломки, требующие серьезного ремонта. Для американских субмарин, исключая случаи, связанные с навигацией, – это пятнадцать-двадцать лет.

– То, что инцидент произошел на атомной подводной лодке, добавляет этой истории остроты?

– Если они вернули субмарину на базу в Североморск и пришвартовали ее, мне кажется, что это свидетельство отсутствия опасности радиоактивной утечки. Вообще, современные ядерные реакторы проектируются с большим запасом прочности, они достаточно надежны и способны выдержать серьезный пожар. Можно предположить, что если пожар не возник в энергоотсеке, то экипаж сумел не допустить распространения пожара до реактора.

А вот что думает о случившемся с АС-12 эксперт по проблемам Арктики профессор Павел Баев, сотрудник норвежского Института исследований проблем мира (PRIO).

– Вопрос о том, как на небольшом судне могло оказаться столько офицеров высокого ранга, скорее всего, останется без ответа. Моя единственная гипотеза об этой аварии – скорее всего, при возгорании "Лошарик" был еще состыкован с "Оренбургом" – поэтому часть людей и судно удалось спасти.

– Известно ли что-нибудь более подробно о том, с каким целями в прошлом использовался "Лошарик"? Насколько это вообще уникальный агрегат? Что об этом думают на Западе?

– Официальной информации – практически никакой, но ясно, что это штучный проект. Подлодка (или, точнее, глубоководная станция, поскольку вооружение на ней отсутствует) была заложена в позднесоветские годы и спущена на воду через три года после катастрофы АПЛ "Курск". Деньги на достройку, скорее всего, нашлись именно поэтому.

– Каково основное предназначение АС-12? Известно что-нибудь о ее прошлых миссиях или все покрыто мраком секретности?

– Есть отрывочные сведения о походах в Арктику, скорее всего, для сбора научных данных в обоснование российской заявки на расширение континентального шельфа РФ. Заявка застряла в ооновском комитете.

– Есть сведения об учениях НАТО в этом регионе. Могла быть миссия АС-12 связана с этим?

– Предположения о возможном использовании этого аппарата для диверсий против подводных кабелей правдоподобны, но ничем не подтверждены. НАТО действительно сейчас проводит учения в Норвегии, меньшего масштаба, чем Trident Juncture (крупномасштабные маневры сил НАТО в Норвегии, проходившие осенью 2018 года. – РС), но тоже заметные. Северный флот там отметился присутствием, но для этого "Лошарика" там вряд ли есть спецзадачи.

– У западных флотов есть аналогичные глубоководные аппараты?

– У США есть. Но данных о них тоже немного, естественно, опять-таки с учетом фактора секретности.