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Зеленский: МВФ подтвердил поддержку Украины

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  • 3.07.2019, 13:14

Киев готов присоединиться к новой программе сотрудничества после формирования правительства.

Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом после формирования правительства по итогам выборов в Верховную Раду, заявил на встрече в канадском Торонто с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером президент Украины Владимир Зеленский, сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады. Зеленский подчеркнул, что отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес, и сообщил о подготовке "большой приватизации". "Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", – заявил глава украинского государства.

19 октября 2018 года МВФ и власти Украины договорились о новой программе сотрудничества в формате stand-by на общую сумму $3,9 млрд. В МВФ заявили, что пересмотр программы будет проводиться каждые полгода. Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе 21 декабря. В НБУ прогнозировали, что следующий транш от МВФ Украина получит в июне 2019 года.

23 мая 2019 года пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сказал, что Фонд готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства.

28 мая глава миссии Рон ван Роден на встрече с Зеленским заявил, что в МВФ не видят препятствий для дальнейшего сотрудничества с Украиной.

Замглавы Администрации президента Украины Алексей Гончарук в интервью "Новому времени", которое вышло 12 июня, заявил, что в АПУ надеются на подписание новой программы сотрудничества Украины с МВФ по окончании текущей.

На встрече с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном 2 июля Зеленский пригласил делегацию Фонда в Киев после парламентских выборов.


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