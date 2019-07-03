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Топ-5 лучших фильмов с голливудской звездой Томом Крузом

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  • 3.07.2019, 13:16
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Том Круз
Фото: Getty Images

Сегодня Тому Крузу – 57.

Голливудский актер Том Круз, который сыграет в седьмой и восьмой частях "Миссии невыполнимой", 3 июля празднует день рождения. Актеру исполнилось уже 57 лет! Какими же ролями в кино запомнилась голливудская звезда, смотрите в подборке фильмов с участием Тома Круза от segodnyu.ua.

"Рискованный бизнес"

Первая главная роль Тома в далеком 1983 году, которая и принесла ему известность. Том Круз сыграл старшеклассника Джоэла Гудсона, который живет с родителями в эксклюзивном квартале Чикаго на берегу озера Мичиган. Днем его жизнь полна заботами. Сейчас эта комедия кажется странной и практически невозможно представить Круза в этом фильме.

"Лучший стрелок"

Фильм получил четыре номинации на премию "Оскар". Том Круз сыграл лейтенанта Пита Митчелла по кличке "Мэверик". В ленте много полетов, стрельбы и любовных терзаний со стороны героя Круза. Кстати, Том сообщил на своей странице в Твиттере о старте съемок сиквела знаменитого экшена.

"Ванильное небо"

Мелодрама, ставшая классикой. Том Круз сыграл богатого плейбоя Дэвида Эймса, у которого было все. Однажды он встречает красотку Софию (Пенелопа Круз), но по стечению обстоятельств попадает в автокатастрофу вместе с бывшей подружкой (Камерон Диас). Он становится уродом, решается на операцию и тут реальность смешивается с его снами. Как оказалось, он действительно спит и спит 150 лет. Чтобы проснуться, ему нужно прыгнуть с небоскреба, а он панически боится высоты. Сюжет фильма очень похож на новые кинокартины. Но повторить игру Круза уже вряд ли кому-то удастся.

"Интервью с вампиром"

Мистическая драма, в которой Том Круз сыграл вместе с Брэдом Питтом. Герой Круза - вампир из Старого Света по имени Лестат соблазняет утратившего желание жить Луи и превращает его в вампира. Вдвоем они творили страшные, но интересные дела. Свою историю Луи рассказывает уже в современном мире репортеру.

"Последний самурай"

Фильм был выдвинут на четыре премии "Оскар", имеет 15 наград и 39 номинаций. Фильм является художественной интерпретацией событий, происходивших в Японии во второй половине 19 столетия, а именно в переломный для Японии момент введения всевозможных модернизаций по западному образцу. Наверное, самая глубокая и драматическая роль Тома Круза – лейтенант Нейтан Олгрен. Герой попадает в плен к самураям, живет в их деревне, учит язык и обычаи. Затем его отпускают, он возвращается в Токио, но душой остается с ними и становится самураем.


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