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«Если хотите узнать правду о белорусской армии – спросите у этих парней»

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  • 3.07.2019, 13:25
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А если солнышко припечет, то и о министре с диктатором пару слов найдется.

Сегодня официальные СМИ будут много говорить о защитниках родины и непобедимой белорусской армии, пишет телеграм-канал «Баста».

Непопулярный «закон Равкова» не зря спешили принять до 3 июля. Но если хотите узнать о белорусской армии из первых уст - поинтересуйтесь у этих парней, которые в жару и дождь стоят на каждом перекрестке по ходу движения военной техники в Минске. Сегодня они на посту с 12.00, хоть до парада еще 9 часов. Зачем - сами не знают.

Они вам с удовольствием расскажут и о параде, и об армии. А если солнышко припечет, то и о министре с диктатором пару слов найдется. Нецензурных, скорее всего.

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