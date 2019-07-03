«Если хотите узнать правду о белорусской армии – спросите у этих парней» 5 3.07.2019, 13:25

3,634

А если солнышко припечет, то и о министре с диктатором пару слов найдется.

Сегодня официальные СМИ будут много говорить о защитниках родины и непобедимой белорусской армии, пишет телеграм-канал «Баста».

Непопулярный «закон Равкова» не зря спешили принять до 3 июля. Но если хотите узнать о белорусской армии из первых уст - поинтересуйтесь у этих парней, которые в жару и дождь стоят на каждом перекрестке по ходу движения военной техники в Минске. Сегодня они на посту с 12.00, хоть до парада еще 9 часов. Зачем - сами не знают.

Они вам с удовольствием расскажут и о параде, и об армии. А если солнышко припечет, то и о министре с диктатором пару слов найдется. Нецензурных, скорее всего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.