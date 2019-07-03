Автобус из Беларуси попал в ДТП под Одессой 1 3.07.2019, 13:36

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Фото: dumskaya.net

Пассажиров эвакуировали через лобовое стекло.

Рейсовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе Киев — Одесса, пишет tut.by.

Происшествие случилось, 2 июля, в 23.20, на мосту через Хаджибейский лиман. По предварительной информации, водитель КамАЗа не учел боковой интервал и совершил столкновение с попутным автобусам Neoplan, который следовал по маршруту Минск — Одесса.

В результате ДТП автобус оказался зажат между металлическим отбойником и бетономешалкой. Полицейские совместно с водителем приняли решение разбить лобовое стекло автобуса и эвакуировать людей.

В аварии никто не пострадал. За пассажирами прибыл другой автобус, который доставил их в Одессу.

На водителя бетономешалки составили административный протокол.