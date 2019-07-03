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Грузинские блогеры: Мы придумали себе такую работу – служить стране

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  • 3.07.2019, 13:35

Что говорят участники протестов в Грузии.

Антиправительственные протесты в Тбилиси продолжаются уже две недели. Впервые в истории страны их возглавляют не политики, а представители гражданского общества. Причем конкретного лидера у бессрочных протестов, которые проходят в Тбилиси с 20 июня, нет – выступления возглавила группа молодежи без политического опыта, пишет Настоящее время.

Одна из организаторов – блогер Саломе Баркер. Она рассказывает, как тщательно готовят каждый митинг: анализируют информацию, планируют выступления и акции. И тем не менее, многие решения принимаются спонтанно.

Фото: video grab

"Каждый делает то, что может осилить. Решения принимаются на уровне, даже не знаю, может быть 15 или 10, а может 20 человек. Иногда какие-то решения принимают пять человек, иногда вообще двое. Бывает, что мы не можем прийти к единому мнению и тогда проводим голосование", – рассказывает Саломе.

Встречи организаторов проходят в их квартирах, в кафе и просто на улице. Ресурсы протестующих минимальны: на покупку необходимой атрибутики и аренду аппаратуры скидываются сами. Но уже удалось добиться значительных уступок со стороны власти – удовлетворены три их требования из четырех:

отправлен в отставку спикер парламента,

освобождены все задержанные во время разгона участники акции,

правительство согласилось на проведение следующих парламентских выборов по прямой, пропорциональной системе.

Фото: video grab

"Мы придумали себе такую работу – служить стране, – говорит Саломе Баркер. – Я думаю, что делаю сейчас самую хорошую и правильную вещь в моей жизни. В этом году мне исполняется 30, и ничего более правильного я до этого не делала. Как говорят нам опытные политики, наш протест – беспрецедентно упорный, безо всяких палаток, ночевок на площади, без лишних мучений. Мы просто приходим туда и уходим, как будто на работу".

Еще один из организаторов и спикер Шота Дигмелашвили – журналист, общественный активист. Как и другие лидеры протеста, он из поколения, для которого Россия – одна из самых закрытых для грузин стран, а политика Москвы – это, в первую очередь, август 2008 года, эмбарго на грузинскую продукцию, депортация грузинских граждан.

Фото: video grab

"Сейчас очень важное время для Грузии. Людьми движут патриотические мотивы: они пытаются вытащить страну из этого болота. Пора уже и правда подумать прагматично: в какой стране мы хотим растить наших детей", – говорит Шота Дигмелашвили. По его словам, нынешняя манифестация отличается от других тем, что у протестующих есть конкретные требования, которые они не редактируют, ничего в них не добавляют и не убирают.

Последнее требование участников протестов – отставка главы МВД Георгия Гахария. Именно его они считают ответственным за жесткий разгон митинга 20 июня. Тогда полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, пострадали 240 человек, в том числе 80 силовиков, около 30 журналистов. Двое участников акции лишились глаз, один человек до сих пор остается в тяжелом состоянии. Действия полиции власти называют легитимными и пропорциональными. Но протестующие обещают не расходиться до тех пор, пока глава МВД не будет отправлен в отставку, а применившие силу сотрудники полиции – наказаны.

20 июня депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих депутатов. Депутаты от оппозиционных партий блокировали трибуну, не позволив российской делегации вернуться в зал заседания. Российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. В результате перед зданием парламента собрался стихийный митинг, который поздно ночью жестоко разогнала полиция.


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