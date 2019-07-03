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Статкевич с соратниками возложили цветы на могилу освобождавших Минск солдат

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  • 3.07.2019, 14:02
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Фото:RFL/RL

Акция прошла на бульваре Толбухина.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич возложил цветы к братской могиле советских воинов на бульваре Толбухина в Минске, передает «Белсат».

Как передает «Радыё Свабода», в церемонии возложения цветов приняли участие около 20 человек. Журналисты сообщают, что за возложением цветов наблюдали силовики в штатском. В прошлом году всех участников аналогичной «Акции освобождения и солидарности» задержали.

Сегодня же акция прошла без задержаний, но всех, кто на ней присутствовал, сняли на камеру. У некоторых силовики переписали паспортные данные.

Отметим, Статкевич призвал на возложение цветов на могилы советских солдат на бульваре Толбухина в Минске, что «не позволит поклоннику Гитлера забрать у нас Праздник освобождения».

Фото:RFL/RL

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