Статкевич с соратниками возложили цветы на могилу освобождавших Минск солдат

Статкевич с соратниками возложили цветы на могилу освобождавших Минск солдат3
- 3.07.2019, 14:02
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Акция прошла на бульваре Толбухина.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич возложил цветы к братской могиле советских воинов на бульваре Толбухина в Минске, передает «Белсат».
Как передает «Радыё Свабода», в церемонии возложения цветов приняли участие около 20 человек. Журналисты сообщают, что за возложением цветов наблюдали силовики в штатском. В прошлом году всех участников аналогичной «Акции освобождения и солидарности» задержали.
Сегодня же акция прошла без задержаний, но всех, кто на ней присутствовал, сняли на камеру. У некоторых силовики переписали паспортные данные.
Отметим, Статкевич призвал на возложение цветов на могилы советских солдат на бульваре Толбухина в Минске, что «не позволит поклоннику Гитлера забрать у нас Праздник освобождения».