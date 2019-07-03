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Гидромет: В четверг будет всего до +22°С

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  • 3.07.2019, 14:01

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

4 июля на территорию страны с Балтийского моря продолжат поступать прохладные неустойчивые воздушные массы, пишет Гидромет.

Ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.

5 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, при этом с юга Швеции ожидается перемещение системы активных фронтальных разделов. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, ночью в северо-западных, днем и в центральных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу местами до +22°С.


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