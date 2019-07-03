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В Литве повысят минимальную зарплату до 607 евро

  • 3.07.2019, 14:10

«Минималка» в стране-соседке Беларуси вырастет уже с 2020 года.

Правительство Литвы согласилось с 2020 года повысить минимальную заработную плату в стране с 550 до 607 евро (до налогообложения).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15min.lt.

По оценкам, это будет стоить бюджету около 17 млн евро в год.

Ранее МВФ призвал Вильнюс сократить темпы роста минимальных зарплат. Официально в Литве средняя зарплата составляет около 900 евро.


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