Эксперты: Путешествия способствуют карьере 2 3.07.2019, 14:21

Путешествие — отличный способ развить навыки творческого мышления.

Очень легко влюбиться в путешествия — как только вы начнете исследовать все, что может предложить мир, вы, скорее всего, никогда не захотите остановиться, пишет lenta.ua.

К сожалению, не у всех нас есть возможность путешествовать по миру 24/7. У нас есть работа и реальные обязанности. Но что, если перерыв на путешествие может действительно принести пользу вашей профессиональной жизни? Путешествия — это опыт, которые можно перенести и на карьеру тоже.

Если вы ищете способ подняться по карьерной лестнице, то вам будет очень интересно прочитать следующие шесть причин, почему путешествие может принести пользу вашей карьере:

1. Вы научитесь оставаться открытыми

Мир — это удивительно разнообразное место — никакие две страны не похожи друг на друга. Посещение зарубежных стран будет подвергать вас множеству различных языков, обычаев, кухонь и социальных норм. Некоторые вещи могут стать для вас шоком. Некоторые из лучших жизненных опытов являются самыми неожиданными.

Такой опыт научит вас сохранять открытость на работе. Важно прислушиваться к идеям ваших коллег — ваши собственные идеи не всегда будут лучшими идеями.

2. Вы узнаете, как эффективно общаться.

Одним из самых утомительных и разочаровывающих аспектов путешествий — языковой барьер. Во время посещения зарубежной страны, скорее всего, вы будете часто испытывать недопонимание. Не все говорят на одном языке — и это нормально. Есть способы обойти это. То же самое касается того, как вы общаетесь в офисе. Если коллега не восприимчив к тому, что вы говорите, не расстраивайтесь и не сдавайтесь, попробуйте выйти на новый путь, который они могут понять.

3. Вы приобретете глобальную компетенцию.

Путешествие открывает ваш мир за пределы вашего непосредственного соседства, города и страны. Это даст вам глубокий уровень понимания и оценки по международным вопросам. И научит вас работать с людьми из разных культур. Когда бизнес-мир переходит в более глобализованную систему, важно, чтобы вы научились переходить вместе с ним.

4. У вас будет возможность выучить новый язык.

Знание нескольких языков — верный способ выделиться среди других соискателей работы или сотрудников. Гораздо проще выучить язык, если вы погрузитесь в культуру страны, а не с помощью обычных учебников или компьютерных программ.

5. Вы будете развивать навыки управления стрессом

Наблюдая за другими культурами, вы можете научиться создавать баланс между своей работой и личной жизнью. Возможно, вы решите отложить час в день на занятия йогой, или, может быть, вы будете проводить время с семьей каждое воскресенье. Как бы вы не решили расслабиться, очень важно оставить время для того, чтобы отдохнуть от напряженной рабочей недели.

6. Вы будете развивать навыки творческого мышления

Печальная истина состоит в том, что мы теряем часть нашего воображения, когда становимся старше. У вас не так много времени для занятий творчеством, если вы заняты балансированием между работой, семьей и друзьями. Путешествие — отличный способ вдохновить ваши навыки творческого мышления. После совершенствования навыков творческого мышления вы сможете предоставить своей компании более инновационные идеи и предложения.