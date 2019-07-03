«Цены выросли в десять раз. Нас обманули» 6 3.07.2019, 14:32

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Три года после деноминации.

Три года назад, в июле 2016 года, из нашей жизни ушли миллионы и появились монеты. От многозначных сумм, которыми оперировали белорусы при самых мелких расчётах в магазинах, «отрезали» сразу четыре нуля. Так некогда солидные десять тысяч стали одни рублём, пять тысяч превратились в 50 копеек.

«Бобруйский курьер» спросил у жителей города, как на них отразилась деноминация за прошедшие три года. Ответы – в видеосюжете: