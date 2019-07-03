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Европарламент избрал нового главу

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  • 3.07.2019, 14:57
Давид-Мария Сассоли
Фото: AP

Его поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334.

Председателем Европейского парламента выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сассоли представляет группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Его поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты". За него отдали 160 голосов. Представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 119 голосов.

Hа пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии - представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" и гражданка Испании Сира Рего - она представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера".

Также представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и выдвиженец от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", чешский политик Ян Заградил.


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