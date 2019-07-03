Вся правда о положении в ЖКХ Беларуси 3.07.2019, 15:10

Ее рассказал председатель ТС одного из микрорайонов Витебска.

«Предлагаю опубликовать правду о положении в ЖКХ Беларуси. Правда, об этом говорить обобщённо на уровне государства не желают и людям доводить правдивую информацию тоже. Отсюда все проблемы и беды ЖКХ и ТС», — так начал свое письмо «Витебскому курьеру» читатель, который на сегодня является председателем Товарищества собственников в одном из микрорайонов Витебска.

Проблема очень актуальная, но многим мало понятная. Журналисты приводят точку зрения Анатолия Кравчинского полностью

- Всем известно, что после первого года заселения домов члены ТС и ЖСПК фактически не ходят на общие собрания, не желают даже формально участвовать в органах управления и даже не принимают участия в письменных голосованиях. Даже 50 % членов ТС и ЖСПК нереально собрать на голосования. Таким образом, невозможно принять ни одно решение, имеющее юридическое значение.

В итоге имеют место виновные действия нанимателя (ТС и ЖСПК) при организации финансово-хозяйственной деятельности ТС и ЖСПК. В силу общественных формаций постоянно образуются группы «профессиональных жалобщиков», выдвигающих абсурдные и неисполнимые требования, дестабилизирующие работу ТС и экономическую безопасность по ЖКХ. Обычно это жильцы, с которых принудительно взысканы ЖКУ и нарушители правил пользования помещениями,не исключены граждане, нуждающиеся в услугах ПНД и прочие социально недовольные…

Всем известно, что жильцы оплачивают до 80% от фактических затрат по ЖКУ, а 20% государство не субсидирует, не субсидируются государством и расходы по списку №1 на текущие ремонты для домов ТС и ЖСПК. Это приводит все дома частного жилищного фонда к дефолту. И здесь не помогут никакие извороты и мармеладные рассказы Председателей ТС, а правду говорить очень невыгодно.

Жильцы в домах ТС и ЖСПК должны устанавливать дополнительные взносы, не покрываемые основными платежами ЖКУ . Однако жильцы на собрания не ходят, письменно не голосуют, и эти взносы чаще всего отсутствуют или неадекватно малы.

Капитальный ремонт ранее был снижен всеми банками до 6-5 % годовых, он был уничтожен инфляцией. Сейчас можно найти банки под 10-12.% годовых. Если эти деньги нельзя свободно размещать на выгодных депозитах банков, то рамки спецсчёта окончательно обнулят эти суммы плюс будет их недопоступление по вышеуказанным основаниям.

Большинство председателей ТС, предпочитает не трогать проблемных жильцов, не напрягать власти вопросами по ЖКХ и спокойно доводить эти дома до банальной амортизации (по примеру ЖРЭТа) и прогнозируемом их утоплении при исчерпании экономического ресурса. А здравомыслящим жильцам домов хочется быть пассажирами «Титаника»? Власти эту тему игнорируют. День прошёл — и хорошо. К общим убыткам ТС и ЖСПК навязали РСЦ, который дерёт бешеный процент с общих платежей ЖКУ… Все смеются, все довольны, а «Титаник» плывёт…