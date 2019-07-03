Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД 3 3.07.2019, 14:57

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Ранее этот законопроект, внесенный российским правителем, поддержала Госдума.

Правитель России Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Радио Свобода».

Ранее этот законопроект, внесённый самим Путиным, поддержала Госдума.

В марте Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это объяснили «нарушением условий соглашения со стороны США».

В феврале процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.

В связи с этим в США сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.

Документ был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году. В соответствии с ДРСМД, на европейском континенте с 1988 года не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от 500 до 5500 километров. 30 лет отсутствия внешней угрозы позволили Европе не вкладывать средства в гонку вооружений и развиваться экономически и социально в условиях мира и процветания.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военный союз "готовится к миру" без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Глава Альянса отметил, что у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора. Он призвал Россию воспользоваться этой возможностью. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.