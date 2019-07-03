Замыкая круг
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 3.07.2019, 15:38
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Нынешнее бездарное правление началось десятки лет назад.
Тревожные вести пошли вчера днем. Куцые сводки, словно горькие слезы, падали на равнодушную, привыкшую к путинским катастрофам Россию. Беда на российской подлодке. Пожар. 14 погибших моряков.
К вечеру в кремлях началось шевеление. Захлопали дверьми секретари. Затопали ботинками. Был свиснут наверх Шойгу. Стало понятно, что происходит что-то важное, возникло гнетущее чувство, что дела обстоят очень плохо.
К ночи страна ахнула. Среди погибших – два Героя России… Семь капитанов первого ранга … Семь!
Нынешнее бездарное правление началось почти 20 лет назад катастрофой «Курска». Оно мчится, ускоряя ход, к своему концу трагедией на секретной российской ядерной подлодке.
В российской державе за 20 лет не изменилось ровно ни-че-го. Как был развал, так развал и остался. Круг замкнулся.
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