В сентябре Беларусь посетит генеральный секретарь ООН 4 3.07.2019, 15:46

Во вторник в ООН выступила спецдокладчик по Беларуси Анаис Марэ.

В сентябре 2019-го Беларусь посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В программе визита важное место займет «проблематика устойчивого развития», передает «Еврорадио».

Предстоящий визит был обсужден в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором системы развития Организации Объединенных Наций в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Напомним, вчера Анаис Марэн представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.