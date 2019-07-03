Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в Раду 3 3.07.2019, 15:57

Страна сделала это в знак протеста.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы, которые пройдут на Украине 21 июля.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, пишет «Голос Америки».

На прошлой неделе Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы в знак протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию Россией Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. За восстановление членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против – 62.

Во вторник стало известно, что Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, чего не делала с 2017 года – после ограничения в правах своей делегации в ПАСЕ.

Сумма долга России за три года составляет около 85 миллионов евро. Одним из требований Совета Европы в обмен на восстановление прав российской делегации в ПАСЕ остаётся погашение этого долга.