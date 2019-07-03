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Стало известно, когда Лукашенко и Путин обсудят «тесные интеграционные связи»

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  • 3.07.2019, 16:12
Фото: globallookpress.com

Правители проведут переговоры в Петербурге.

Президент России Путин сообщил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским диктатором Лукашенко и обсудит развитие «тесных интеграционных связей РФ и Беларуси», передает ТАСС.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию «союзного государства», и мы настроены на дальнейшее развитие «тесных интеграционных связей» с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», — заявил Путин в Кремле.


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