Названы шесть лучших сериалов этого лета 3.07.2019, 16:22

Каждый найдет сериал для себя.

Vogue.ua собрал сериалы, на которые стоит обратить внимание: от возвращения "Рассказа служанки" до нового сезона "Очень странных дел".

Большая Маленькая Ложь

Еще одно долгожданное продолжение нашумевшего сериала, который получил «Золотой глобус» и заинтриговал весь мир – «Большая маленькая ложь» появится на экранах 9 июня. «Монтерейская пятерка» со звездным составом (Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли) вновь столкнется с хорошо знакомыми проблемами, а изюминкой второго сезона станет появление звездной актрисы Мерил Стрип, которая играет маму Перри.

Очень странные дела

Поклонники научной фантастики могут ликовать, ведь после перерыва основатели сериала «Очень странные дела» подтвердили дату премьеры долгожданного третьего сезона – 4 июля. Основной актерский состав наряду с Милли Бобби Браун, Вайноной Райдер и Дэвидом Харбором пополнится новыми актерами, включая Майю Турман-Хоук. Известно, что действие в третьем сезоне будет происходить летом 1985 года.

Когда они нас видят

Мини-сериал режиссера Авы Дюверней, который основан на реальных событиях, выйдет на экраны 31 мая. Драма из 4-х серий рассказывает о судебном деле над подростками: в центре сюжета пять темнокожих тинейджеров, которых ложно обвиняют в изнасиловании женщины в Центральном парке в 1989 году. Интересно, что действия в сериале начинаются с первого допроса подозреваемых, а заканчиваются с вынесением оправдательного приговора в 2014 году.

Благие знамения

С третьей попытки фантастический роман Терри Пратчетта и Нила Геймана наконец удалось экранизировать. Мини-сериал может похвастаться звездным составом с участием Дэвида Теннанта, Майкла Шина, Джека Уайтхолла, Анны Максвелл Мартин, Джона Хэмма и Дерека Якоби. Дата выхода сериала назначена на 31 мая.

Четыре свадьбы и одни похороны

Спустя 25 лет после того как вышла романтическая драма «Четыре свадьбы и одни похороны», лента снова возвращается на экраны с золотым составов во главе с Хью Грантом и Энди Макдауэлл. В свое время драма побила все рекорды в прокате и стала самым успешным британским фильмом за всю историю. В сиквеле действие будут развиваться вокруг детей главных героев, которые за четверть века успели вырасти и, конечно же, новых свадеб.

Рассказ служанки (3 сезон)

Сериал "Рассказ служанки", который был снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд, продолжает будоражить зрителя. В третьем сезоне Джун в исполнении Элизабет Мосс возвращается в Гилеад, чтобы возглавить протестное движение. В интервью создатели говорят, что сосредоточились не на внешних событиях – их упрекали в излишней кровавости второго сезона, а на внутренних трансформациях героев, которые готовятся к революции. Новый сезон будет длинным – нас ждет целых 13 серий. Сериал снимали в Торонто, а также в Вашингтоне. Судя по масштабным сценам, снятым у монумента Вашингтона около полугода назад, в третьем сезоне настроенные всерьез служанки двинутся в столицу.