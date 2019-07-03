Загадочные миссии «Лошарика» 3.07.2019, 16:32

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Немецкий журналист о секретной российской подводной лодке.

"14 моряков погибли при пожаре на российской подводной лодке. Судно создано для проведения спецопераций - например, для работы с подводными кабелями", - пишет немецкий журнал Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"Интернет-связь между Европой и США осуществляется примерно через 20 пролегающих по дну океана стекловолоконных кабелей. Уже некоторое время в западном оборонном альянсе НАТО обеспокоены тем, что российские подлодки регулярно появляются вблизи этих важных каналов передачи данных", - отмечает журналист Кристоф Зайдлер.

"Опасность очевидна: тот, кто может добраться до цифровых артерий, может шпионить - но, прежде всего, он может в кратчайшие сроки причинить миллиардный экономический ущерб", - указывает издание.

Вероятно, от пожара пострадала одна из российских подлодок специального назначения, пригодная для осуществления подобных миссий. По информации российского информагентства РБК, пожар произошел на подводной лодке типа АС-12, именуемой "Лошарик".

"Если информация подтвердится, это будет весьма примечательно. В таком случае окажется, что лодка принадлежит Главному управлению глубоководных исследований РФ, известному также под аббревиатурой ГУГИ. Речь идет о собственном подразделении российского генштаба, которому приписывают секретные операции в стиле Джеймса Бонда", - говорится в статье.

"Это очень особенная подводная лодка", - отметил Майкл Кофман из Центра военно-морских исследований в Арлингтоне (штат Вирджиния) в разговоре с Der Spiegel. Аналитик занимается изучением подводной активности России и называет ГУГИ "вторым российским военным флотом". Лодки, по его словам, используются для осуществления "собственного набора особых миссий": в частности, для сбора информации с морского дна, создания там инфраструктуры, например, установки датчиков прослушки и подобных действий", - передает издание.

Кофман предполагает, что "Лошарик" может опускаться на глубину более 1 тыс. метров. В интернете речь и вовсе идет о глубине до 6 тыс. метров, отмечает Зайдлер.

Лодка названа в честь персонажа детского мультфильма, лошади, чье тело составлено из многочисленных шариков. Лодка также собрана из нескольких шарообразных отсеков, скрытых под корпусом. Благодаря такой конструкции она способна выдерживать давление воды на очень больших глубинах, поясняет автор публикации.

"Аналитик Х.И. Саттон пишет в своем блоге, что каждый из шарообразных отсеков, сделанных из титанового сплава, имеет диаметр 6 метров. В целом для экипажа в лодке остается мало места, около тысячи кубометров", - говорится в статье.

Где именно произошла авария, неясно. По информации РБК, инцидент произошел в российских территориальных водах. "ГУГИ располагает операционной базой в Оленьей губе в Мурманской области, где также находится база российского ВМФ. В прошлом году норвежский журнал Barents Observer много писал об активности ГУГИ в Оленьей Губе", - пишет Der Spiegel.