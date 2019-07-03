Историк Олег Латышонок: 3 июля - это не «День независимости» Беларуси 3 3.07.2019, 16:43

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Олег Латышонок

Так считают историки не только в Беларуси.

Годовщину освобождения Минска нельзя называть Днем независимости Беларуси. Так считают историки не только в Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

По мнению профессора университета в Белостоке, историка Олега Латышонка, 3 июля важная дата в истории страны:

- Можно было бы праздновать это освобождение. Много-много народов победу над нацистской Германией празднуют по сегодняшний день. Тем не менее дата Независимости, если уже не 25 марта, когда была провозглашена Белорусская Народная Республика, то или 27 июля, или 25 августа, 1990 и 1991 год, так как здесь Беларусь стала независимой, и я не знаю историка, который бы думал иначе .

После «референдума» 1996 года власти празднуют «День независимости» Беларуси в день освобождения города Минска во время Второй мировой войны.