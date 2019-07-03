Что известно о новом председателе Европарламента 3.07.2019, 16:53

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Давид-Мария Сассоли

Фото: flickr com/salvatorecaronna

63-летний Давид-Мария Сассоли начинал свою карьеру как журналист в небольших изданиях.

Спикером Европарламента выбрали итальянского политика Давида-Марию Сассоли, который представляет "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Всего на должность претендовали четыре кандидата из Испании, Германии, Италии и Чехии. Имя нового спикера стало известно после анонимного голосования 3 июля, пишет "Обозреватель".

Для победы претендент на должность председателя Европейского парламента должен был набрать 50% плюс один голос от количества голосующих. Сассоли обогнал других не только во втором, окончательном туре, но и в первом, набрав 325 голосов.

63-летний Сассоли начинал свою карьеру как журналист в небольших изданиях и информационных агентствах и семь лет посвятил ведению политической хроники.

В 2009 году, в 53-летнем возрасте, начал свою работу в Европарламенте по списку от Демократической партии и даже был избран главой делегации от этой политсилы.

Спустя пять лет, в 2014, вновь был переизбран в Европарламент по списку Демократической партии и стал заместителем председателя ЕП. В январе 2017 его переизбрали на эту же должность.

В своей благодарственной речи после победы новый глава Европарламента процитировал бывшего председателя Совета министров Италии Альдо Моро, отметив, что "это – прожить время, данное нам, со всеми его трудностями". Он также сообщил, что "принимает свое избрание на пост со всей уверенностью и смелостью".

Что входит в обязанности главы ЕП

В первую очередь, спикер Европейского парламента должен контролировать дебаты и действия подконтрольного органа, однако его полномочия выходят далеко за эти рамки.

Он представляет парламент в пределах Европейского Союза и вне них, а принятие большинства законов ЕС и бюджета невозможно без его подписи.

Спикер Европарламента избирается всего на 2,5 года.