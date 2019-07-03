Праздник со слезами на глазах 3.07.2019, 18:05

Вот только слезы эти от бессмысленно потраченных на парад денег и разбитых танками дорог.

«День независимости» 3 июля, можно не сомневаться, пройдет помпезно и с размахом. Военные продемонстрируют всю мощь белорусской армии, вот только радости это почему-то не приносит, пишет «Салiдарнасць».

Не с парадов надо начинать, потому что нечего праздновать. Независимость сегодня выглядит еще более эфемерно, чем когда-либо за эти 25 лет, а пустая казна совсем не располагает к праздничным салютам.

И это не мнение отдельно взятых критиков власти. Если почитать форумы и публикации в соцсетях, то оказывается, что все эти парады белорусы считают преимущественно дорогой забавой власть имущих и возмущаются тратами.

Но разве кто-то их слышит? Комментаторы на дискуссионной площадке talks.by справедливые вопросы и сами же отвечают. Потому что ответь на них больше некому.

Вопрос: «Чтобы танки не повреждали асфальт, почему бы не везти их на тягачах или вообще не перенести парад за город, чтобы не гонять технику по Минску?»

Ответ: «Для тех, кому захотелось посмотреть военную технику, у нас есть неплохо организованные тематические места и незачем тянуть военную технику в город! Политики лицемерно используют тему ВОВ в идеологических пропагандистских целях, зарабатывая себе политические балы. Пора менять формат мероприятий, чтобы праздники были миру, а не войне с «лязганьем оружием».

Вопрос: «Если не хватает ума в айти-стране сделать так, чтобы «башмаки» на танках на 40 км/ч не слетали, то как вы воевать собираетесь?!»

Ответ: «Будем праздновать победу до победного, пока не погрязнем в кредитах и не продадим государство врагу. У власти нет денег, но вы держитесь, а кто-то пока себе за полтора ляма мерс бронированный купит».

Вопрос: «Когда уже от военных хоть какая-нибудь польза будет?»

Ответ: «Министерству обороны приказано, оно выполняет. Вопрос должен идти к Самому. Если так хочется парадов — есть для этого полигоны. Может, эти самые деньги стоит вложить в людей, а не самолюбие тешить?»

Вопрос: «Парады, игры, майбахи, вертолеты, резиденции, обновление заборов и асфальтирование трасс только по пути следования одного человека... Куда мы докатились?

Ответ: «Ничего, народец оплатит всё!»

«Конечно оплатят... и цветами забросают… и аплодисментами проводят..., если «товарищ» президент, сидя верхом на новеньком лимузине, возглавит колону боевой техники и поведет ее прямиком в бой прямо с парада...»

Вопрос: «Почему на День Независимости проезжает именно военная техника? Я думал независимость — это когда у народа высокий уровень жизни, достойное образование, медицина, рождаемость превышает смертность в разы. Хм... нет, оказывается, независимость это танки в городе».

Ответ: «Ну так надо же показать, что есть чем разогнать независимых в случае чего».

«Независимость — это когда решение вопроса о танках в городе не зависит от мнения горожан. Белорусы вообще самый независимый народ».