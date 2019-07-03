закрыть
3 июля 2019, среда, 20:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Австралии можно стать кандидатом наук по хэви-металу и получать за это деньги

5
  • 3.07.2019, 18:19
  • 1,084

Каждый из аспирантов будет получать стипендию по 27 596 австралийских долларов.

Университет Ньюкасла открыл набор аспирантов по направлению «География хэви-метала». На изучении этой дисциплины настоял профессор Саймон Спрингер — ярый поклонник жанра, пишет журнал «Нож».

«Когда я сам был аспирантом, я мечтал, что кто-нибудь скажет мне, что изучение хэви-метала — полноценное академическое занятие!» — рассказывает Спрингер.

Пока что университет предоставил только три места: два для местных жителей и одно для иностранного студента. Каждый из них будет получать стипендию по 27 596 австралийских долларов.

Вот что предлагается изучить будущим кандидатам наук:

Лирические темы, характерные для австралийского хэви-метала, его культурные и географические особенности;

Связь между культурной эволюцией хэви-метала в Австралии и колониализмом;

Репутация поклонников хэви-метала в австралийском контексте;

Как география Австралии способствовала или препятствовала культурному восприятию хэви-метала;

Гендерные вопросы в австралийских хэви-метал группах.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец
Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович