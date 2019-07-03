В Австралии можно стать кандидатом наук по хэви-металу и получать за это деньги 5 3.07.2019, 18:19

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Каждый из аспирантов будет получать стипендию по 27 596 австралийских долларов.

Университет Ньюкасла открыл набор аспирантов по направлению «География хэви-метала». На изучении этой дисциплины настоял профессор Саймон Спрингер — ярый поклонник жанра, пишет журнал «Нож».

«Когда я сам был аспирантом, я мечтал, что кто-нибудь скажет мне, что изучение хэви-метала — полноценное академическое занятие!» — рассказывает Спрингер.

Пока что университет предоставил только три места: два для местных жителей и одно для иностранного студента. Каждый из них будет получать стипендию по 27 596 австралийских долларов.

Вот что предлагается изучить будущим кандидатам наук:

Лирические темы, характерные для австралийского хэви-метала, его культурные и географические особенности;

Связь между культурной эволюцией хэви-метала в Австралии и колониализмом;

Репутация поклонников хэви-метала в австралийском контексте;

Как география Австралии способствовала или препятствовала культурному восприятию хэви-метала;

Гендерные вопросы в австралийских хэви-метал группах.