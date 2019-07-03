Что не так с «унитазно-танковым» карнавалом и новым законом о призыве 15 Андрусь Войнич

3.07.2019, 18:49

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Фото: tut.by

Может, деньги стоило пустить не на парад, а на развитие армии?

Мы, белорусы, мирные люди. И очень богатые, поэтому нам жизненно необходимо устраивать военные парады. По несколько штук в год, чтобы не забывали о своей миролюбивости. И, конечно, чтобы потешить самолюбие не наигравшегося в войнушку «диктатора» и его семьи.

В этом году очередной унитазно-танковый карнавал совпал с безапелляционным принятием закона об отмене отсрочек от армии для многих молодых людей. На минутку допустим мысль, что служба в нашей армии настолько прекрасна и привлекательна, что нет дедовщины и регулярных суицидов, что там нормальное питание, условия жизни и вменяемые командиры, что военкоматы не успевают обслуживать очереди 24/7/365. Если все так, то закон адекватный, и потенциальные призывники должны землю грызть от радости.

Нет, все диаметрально наоборот, раз никто особо не хочет служить.

Может, стоит намекнуть диктатору, что деньги, потраченные на стихийно-бедственный парад и ликвидацию его последствий стоило бы пустить на развитие армии? На современное техническое оснащение, создание нормальных условий службы. На патриотическое воспитание и образование - чтобы молодые люди после школы или вуза с радостью шли учиться защищать свою родину. Глядишь, самому спокойней спалось бы.

Андрусь Войнич, «Баста!»

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