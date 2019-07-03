В Куропатах задержали четырех общественных активистов 2 3.07.2019, 18:57

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Они протестовали против скандального ресторана в урочище.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец.

«Только что ОМОН задержал в Куропатах четырех молодофронтовцев, которые стояли на вахте с плакатами и большим бревном поперек въезда в «Бульбашхол», - написал политик.

По словам Северинца, задержаны руководитель «Молодого Фронта» Денис Урбанович, Виталий Тригубов, Иларион Трусов и еще один активист.