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В Куропатах задержали четырех общественных активистов

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  • 3.07.2019, 18:57
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Они протестовали против скандального ресторана в урочище.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец.

«Только что ОМОН задержал в Куропатах четырех молодофронтовцев, которые стояли на вахте с плакатами и большим бревном поперек въезда в «Бульбашхол», - написал политик.

По словам Северинца, задержаны руководитель «Молодого Фронта» Денис Урбанович, Виталий Тригубов, Иларион Трусов и еще один активист.


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