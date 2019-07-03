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Арина Соболенко вышла во второй тур в парном разряде «Уимблдона»

  • 3.07.2019, 19:12
Арина Соболенко
Фото: BelTA

Белорусскаая теннисистка играет в паре с бельгийкой Мертенс.

Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элис Мертенс вышли во второй круг парного разряда Уимблдонского турнира (призовой фонд — $49 400 000), победив в первом раунде российско-шведский дуэт Натела Дзаламидзе / Корнелия Листер — 6:3, 6:4, сообщает "Прессбол".

Арина Соболенко/Элис Мертенс (Беларусь/Бельгия, 6) — Натела Дзаламидзе/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:3, 6:4


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