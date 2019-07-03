Какой рацион спасет от лишнего веса 1 3.07.2019, 19:20

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Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций.

Уменьшить количество продуктов из переработанного мяса, избегать соленой пищи и отдать приоритет растительным маслам. Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание, избежав проблем с лишним весом, пишет proman.com.ua.

Врачи в первую очередь советуют экономить на продуктах из переработанного мяса (сосиски, колбаса, ветчина) и хотя бы один-два раза в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они достаточно схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом от бобовых больше пользы для фигуры.

По словам диетологов, лучший способ ограничить потребление соли — перейти от обычных консервированных супов и овощей до консервов с низким содержанием натрия, а соленые орехи предпочесть несоленым.

Специалисты рекомендуют заменить сливочное масло оливковым. Последнее, как и другие растительные масла можно использовать вместо сливочных и майонезных заправок. Это позволит увеличить количество ненасыщенных жиров в вашем рационе при одновременном снижении насыщенных. Количество последних также можно уменьшить, если готовить соусы не на основе молока и сливок, а используя, например, томатное пюре и травы.

Также врачи советуют заменить белый хлеб на цельнозерновой, молоко жирностью 2% на однопроцентное, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, картошку фри на жареные кусочки тыквы, а сливки в кофейных напитках на молочную пену. Так вы сможете получить больше питательных веществ с меньшим количеством калорий и насыщенных жиров.

Специалисты утверждают, что нужно всегда искать больше возможностей вносить небольшие изменения в свой рацион, подобные этим. Делать это следует каждый раз, когда вы открываете холодильник, ходите в магазин за продуктами или заказываете еду в ресторане.