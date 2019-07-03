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Премьер Нидерландов рассказал о секретном разговоре с Путиным о Боинге MH17

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  • 3.07.2019, 19:28
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Марк Рютте встретился с главой Кремля на саммите G20.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что во время саммита G20 в японской Осаке состоялся его секретный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Рютте, они с Путиным обсуждали авиакатастрофу Боинга МН17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает «Новое время» со ссылкой на RTL Nieuw.

Он подчеркнул, что для Нидерландов, как и для многих других стран мира, это все еще «открытая рана», поэтому он готов использовать любую возможность для того, чтобы обсуждать эту тему.

«Мы говорили об этом, и при случае я буду вновь обсуждать эту тему», — сказал Рютте.

В то же время он отказался сообщить какие-либо детали переговоров с Путиным.

«Дискуссия должна быть конфиденциальной, в том числе из-за чрезвычайной деликатности темы», — пояснил он.

Также Рютте отказался рассказать, что ему говорил президент России.

«Я никогда не скажу, что он отвечал, из-за соображений конфиденциальности, а также потому, что было бы неправильно говорить от имени моего собеседника», — заявил Рютте.


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