Белорусский актер: Быть алкоголиком в нашей стране — выгодно 5 3.07.2019, 20:13

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Что не так с психологией белорусов?

Представьте себе ситуацию: сотрудник IT-компании или, например, токарь на заводе пропадают и несколько дней не выходят на работу. Наконец объявившись, они рассказывают: «Вы знаете, я просто очень устал и решил дать себе возможность отдохнуть, чтобы сейчас вновь отдать все силы любимой работе». Что их ждет? В лучшем случае — увольнение по собственному желанию. А теперь давайте немного переиначим эту историю и предположим, что свое отсутствие программист/токарь, тяжело вздохнув, объяснили запоем. Я уверен, что в этом случае им дадут как минимум еще один шанс, пишет актер Национального академического театра имени Янки Купалы Иван Трус для сайта onliner.by.

Потому что ситуация, при которой человек напивается до беспамятства и портит жизнь родных и коллег, для многих привычна и понятна. Алкоголика будут долго терпеть, многое ему прощать, если он станет хамить, обличать кого-либо и нести околесицу, его выходки вряд ли воспримут всерьез. А вот принципиальному человеку, трезво и честно говорящему в глаза неприятные вещи, отстаивающему свои интересы, наверняка повезет меньше с пониманием коллег.

Все указывает на то, что быть алкоголиком в нашей стране выгодно. По крайней мере, если твои планы на жизнь достаточно непритязательны. Просто плыть по течению жизни проще, когда все «смазано» алкоголем: ты не будешь сильно выбиваться из коллектива, у тебя всегда под рукой будет универсальный способ построения коммуникации, многие твои поступки, совершенные под воздействием алкоголя, люди могут воспринимать как неудачные попытки и давать возможность все переиграть.

Вы думаете, я все излишне драматизирую? Да ни на секунду!

У нас напрочь отсутствует культура пития, вероятность того, что человек напьется случайно, настолько высока, что практически каждый может вспомнить подобный случай из своей жизни (очень многие — далеко не один), войти в положение, понять и простить.

Быть пьяным во время совершения преступления — отягчающее обстоятельство только с юридической точки зрения. Для большинства же это повод простить, ну или хотя бы понять: «Так он нормальный хлопец, если бы не выпивал...»

Что автоматически происходит с большинством среднестатистических белорусов мужского пола, у которых родился ребенок, умер родственник, пришла зарплата на карточку? Правильно — они идут пить.

В последнее время я заметил, что, каким бы магазин ни был — большим или маленьким, до трети его площадей будет отдано под стеллажи с алкогольной продукцией. На полках может не быть туалетной бумаги и мыла, но там обязательно будет яркий большой ассортимент пива, водки и вина.

Социальная реклама много рассказывает о вреде курения, аморальности неуплаты налогов, необходимости обозначить себя на дороге светоотражающими элементами, но нарочито скромно обходит тему катастрофического вреда, который приносит алкоголь и алкогольная зависимость. И это — в одной из самых пьющих стран мира...

С алкоголем вроде как борются, его даже обещают убрать с глаз долой, но на самом деле всего лишь переливают в другие упаковки. Буквально сегодня в магазине видел плодово-ягодное вино, которое на скидке (!) стоило 1,99 рубля за пол-литра. Это даже дешевле, чем литровая упаковка хорошего молока! Рядом — кафе. На входе написано: при заказе бутылки вина производства РБ вторая бутылка — бесплатно. Это просто жесть какая-то!

Я систематически, перманентно уходя в полноценные запои, употреблял алкоголь с 21 до 31 года. За это время со мной произошло множество бед: меня выгнали из театра, я разошелся со своей первой женой, у которой остался мой ребенок, было еще много всего темного и печального. В каждую из этих бед свою немалую лепту внес алкоголь.

Многие мои родственники и близкие люди — медики. Они всеми силами боролись за меня, переживали, пытались помочь. Но как только я выходил из дому, на моей стороне был всемогущий и влиятельный союзник — государство. Оно продавало мне алкоголь с раннего утра до позднего вечера в любом, даже самом маленьком магазинчике в шаговой доступности за мизерную цену.

Сейчас в спектакле «Увидеть розового слона» я играю человека, который страдает алкогольной зависимостью. Эта проблема очень сильно усугубляет его психическое здоровье. Кажется, что хороший джин может заменить ему нехватку любви и скрасить одиночество. Причем здесь розовые слоны? Это известная метафора: люди верят в то, чего на самом деле нет.

Фраза сродни нашей «поймать белку» или «сесть на белого коня». Алкоголь — наш национальный фантомный друг, родственник, психолог и доктор. Мы все говорим о том, что пора идти на него войной, но в глубине души воспринимаем эту войну чуть ли не как братоубийственную.

Поэтому я очень сомневаюсь, что в обозримом будущем просто так, на пустом месте белорусы возьмут и изменят свой идеалистический взгляд на алкоголиков и алкоголизм. Поэтому мне кажется логичным, что именно государство в первую очередь должно быть заинтересовано в ужесточении отношения к алкоголикам, алкогольной продукции, действиям, совершенным под влиянием алкоголя. Зачем строить ледовые дворцы и футбольные манежи, если в барах, расположенных в них, массово бухают люди? О какой спортивной нации идет речь? Наличие в магазинах «вкусного и недорогого» по 1,99 и акций «две по цене одного, только бери!» я считаю преступлением против народа, который настолько свыкся с жизнью рядом с алкогольным угаром, что сам уже просто не видит никаких альтернатив.