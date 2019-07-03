Герб «Росмолодежи» оказался британским автомобильным стикером 3.07.2019, 20:28

Российский «комсомол» попался на плагиате.

Российское федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) намерено учредить собственный геральдический знак. Соответствующий проект приказа «Открытые медиа» обнаружили на портале проектов нормативных правовых актов.

Новая эмблема Росмолодежи разместится в кабинете руководителя ведомства и в зале коллегии, говорится в документе. Кроме того, судя по документу, эмблема может использоваться на штампах или бланках, знаках различия сотрудников, ведомственных наградах, документах, зданиях, сооружениях и ином имуществе Росмолодежи.

Эмблема представляет собой изображение золотого двухглавого орла, держащего в лапах щит. «В середине серебряного (белого) щита пламенеющее червленое солнце (без изображения лица) о шестнадцати лучах с золотой тонкой каймой», говорится в проекте приказа.

Дизайн центрального элемента эмблемы, щита, почти полностью совпадает с дизайном одного из стикеров британского магазина Hippy motors, продающего виниловые наклейки ручной работы для автомобилей, обнаружили «Открытые медиа». Не хватает только золотой каймы.

Hippy motors основана в 2007 году. Компания находится в графстве Девон и позиционируется как «небольшой семейный бизнес, который делает самые крутые автомобильные наклейки в мире».

«Солнце во всей его сияющей красоте. Приносящее жизнь, тепло и свет», — говорится в описании стикера на сайте компании. Такие наклейки компания выпускает в двух размерах — 190 на 190 мм и 270 на 270 мм. Их можно купить за £3,5 и £6 фунтов соответственно.