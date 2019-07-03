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Июнь стал самым жарким месяцем в Европе за 30 лет

  • 3.07.2019, 20:48

Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Чехия и Испания зарегистрировали новые температурные рекорды.

Жаркая погода в июне установила новый температурный рекорд в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Измерения, собранные с помощью спутниковой программы ЕС "Коперникус", показали, что средняя температура в Европе в июне была более чем на 2 градуса по Цельсию выше, чем в течение 30-летнего периода с 1981 до 2010 года.

Сильная жара в конце июня также побила предыдущий общеевропейский рекорд за месяц, установленный в 1999 году, на 1 градус по Цельсию.

Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Чехия и Испания зарегистрировали новые национальные температурные максимумы за июнь.

В южном французском городе Галларг-ле-Монтюэ в пятницу было зафиксировано 45,9 градуса по Цельсию.


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