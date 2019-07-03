Вечное беспамятство Антон Орехъ

3.07.2019, 20:55

Антон Орехъ

Не бывает вечной памяти без имен и лиц.

Вечная память… Это мы говорим с чувством, искренне – я надеюсь. Но никакой вечной памяти нет. Запомнить всех наших жертв никакой памяти не хватит.

Поскольку события вокруг погибших российских моряков продолжают развиваться, я не исключаю – и очень надеюсь – что этот текст совсем скоро перестанет быть актуальным хотя бы частично. А может быть, в эти минуты уже перестал – и мы узнали имена всех, кто был в этой лодке или в этом аппарате.

Но когда пошли третьи сутки с момента аварии, имен еще не было. Кто-то добыл какой-то список в храме, где должна пройти лития. Но в храме не бывает фамилий, Богу нужны только имена. Кто-то сделал мутное фото, на котором ничего не разобрать, кто-то выудил три или четыре фамилии.

Не бывает вечной памяти без имен и лиц. Семь капитанов первого ранга и два героя России – это не память, это звания и награды. Вместо памяти получается беспамятство.

Наш интерес к личностям погибших – это не праздное любопытство и не рефлекс желтой прессы. Такие секреты – всегда дурной знак. Точно так же скрывали имена погибших в Донбассе.

Да разве только там! Люди выполняли задания страны в самых разных точках на карте, а стране были гораздо важнее секреты, чем конкретные люди, воевавшие и погибавшие за нее. Их тайно хоронили, а родным велели не болтать. Чтобы Родина потом всегда могла сказать, что впервые про вас слышит, и никого никуда не посылала.

Публичная огласка – это еще и страховка для родственников на тот случай, если страна снова сделает вид, что никому ничего не должна.

Конечно, тайны всегда будут. И лично я не настаиваю на разглашении всех подробностей гибели экипажа, потому что эти подробности тайное сделают явным. Но если мы говорим о памяти, то должны назвать имена всех.

И потом – а вдруг они не просто погибли в результате несчастного случая? Ведь это же атомная лодка! Вдруг они нас с вами спасли от какой-то страшной беды, ценою собственной жизни! Сейчас многие посмотрели сериал «Чернобыль» и спустя тридцать лет узнали, сколько тогда было безвестных героев, реально закрывших собою нас, в том числе.

Но тогда тоже думали, что имена не важны и что лучше промолчать, чем рассказать правду. Вот поэтому не получается у нас вечной памяти. Вечно помнят родные, обыватели помнят до следующей трагедии. А государство забывает немедленно.

Антон Орехъ, Telegram