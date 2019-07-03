Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших подводников
- 3.07.2019, 21:35
- 2,278
Cреди погибших - два Героя России.
Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости».
Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;
Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;
капитан первого ранга Денис Опарин;
капитан первого ранга Андрей Воскресенский;
капитан первого ранга Константин Сомов;
капитан первого ранга Владимир Абанкин;
капитан первого ранга Константин Иванов;
капитан второго ранга Александр Авдонин;
капитан второго ранга Сергей Данильченко;
капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;
капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;
капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;
капитан-лейтенант Михаил Дубков;
подполковник медицинской службы Александр Васильев.
Имя Соловьева ведомство обнародовало ранее. Сообщалось, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту аппарата.