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Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших подводников

  • 3.07.2019, 21:35
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Cреди погибших - два Героя России.

Министерство обороны России назвало имена всех 14 моряков-подводников, погибших 1 июля при пожаре на секретном глубоководном аппарате в Баренцевом море, сообщает «РИА Новости».

Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский;

Герой России, капитан первого ранга Николай Филин;

капитан первого ранга Денис Опарин;

капитан первого ранга Андрей Воскресенский;

капитан первого ранга Константин Сомов;

капитан первого ранга Владимир Абанкин;

капитан первого ранга Константин Иванов;

капитан второго ранга Александр Авдонин;

капитан второго ранга Сергей Данильченко;

капитан второго ранга Дмитрий Соловьев;

капитан третьего ранга Виктор Кузьмин;

капитан третьего ранга Владимир Сухиничев;

капитан-лейтенант Михаил Дубков;

подполковник медицинской службы Александр Васильев.

Имя Соловьева ведомство обнародовало ранее. Сообщалось, что благодаря его действиям удалось спасти гражданского специалиста, находившегося на борту аппарата.


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