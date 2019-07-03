Опрос: Как избиратели украинских партий относятся к НАТО 1 3.07.2019, 22:09

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Главные сторонники вступления Украины в НАТО - представители двух партий.

Около 50% граждан Украины выступают за вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда демократических инициатив имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля, сообщает "Гордон".

За вступление в НАТО высказались 80% сторонников "Европейской солидарности" и 75% избирателей "Голоса". Также за вступление в Альянс высказались по 47% электората "Батьківщини" и "Слуги народа", и 9,4% – "Оппозиционной платформы – За жизнь".

За военный союз с Россией и другими странами СНГ высказались 25,4% избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", 9,7% – "Батьківщини", 4,8% "Слуги народа", 2,7% "Европейской солидарности" и 0% сторонников "Голоса".

В целом по Украине за военный союз с РФ высказались 6,8% респондентов.

Внеблоковый статус Украины как вариант гарантии безопасности одобряют 50,3% симпатиков "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26,9% избирателей "Слуги народа", 26,1% – "Батьківщини", 10,8% – "Европейской солидарности" и 9,9% "Голоса".

В целом внеблоковый статус Украины поддерживает 25,3% опрошенных.

Общенациональный опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.