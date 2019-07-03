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Что будет с заводом АКБ под Брестом после задержания Лемешевского?

  • 3.07.2019, 22:19
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Борцы с вредным предприятием поделились своими мнениями. 

Своим мнением c «Брестской газетой» поделились активисты Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич, правозащитники Владимир Величкин и Роман Кисляк, блогер Александр Кабанов.

«Если факты подтвердятся – будет громкий процесс»

Журналисты попросили прокомментировать задержание Виктора Лемешевского и сотрудников белооозерского завода тех, кто уже полтора года заявляет об опасности, которую несет здоровью людей и экологии аккумуляторный завод в СЭЗ «Брест». Тех, кто за свою активную позицию по этой проблеме поплатились задержаниями и штрафами.

Демьян Лепесевич

Один из лидеров инициативной группы по борьбе с заводом Демьян Лепесевич говорит, что воспринял новость о задержании Виктора Лемешевского и других должностных лиц спокойно.

«Изначально было понятно, что далеко все не чисто в плане коррупции с данным бизнесом, и мы о своих подозрениях давно сообщали об этом. Если факты подтвердятся, а все-таки КГБ – это не тот орган, который выдвигает голословные обвинения, думаю, будет громкий процесс, по масштабам сопоставимый с делом медиков. Только на этот раз фигурантами будут выступать многие специалисты из Минприроды, госорганов», – считает Лепесевич.

По мнению правозащитника Романа Кисляка, власти решили окончательно разобраться со строительством аккумуляторного завода под Брестом, вызывающим неутихающие протесты местных жителей.

«Поскольку местные органы власти быстро не справились, к решению проблемы подключили правоохранительные органы: КГБ и Генеральную прокуратуру. Скорее всего, в процессе проработки кто-то из участников «серых схем» Виктора Лемешевского не выдержал и дал признательные показания относительно «серой» схемы «утилизации» свинцовых отходов. Поэтому и фигурируют уголовные статьи за дачу взятки и получение взятки», – считает Кисляк.

Роман Кисляк

Он обращает внимание – уголовные дела возбуждены по фактам, связанным с белоозерским заводом. Но, судя по заявлениям главы администрации Лукашенко и Генеральной прокуратуры, они намерены разобраться и со строящимся аккумуляторным заводом под Брестом.

«Естественно, Генпрокуратура намерена в ходе следствия дать правовую оценку действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов. В поле зрения прокуратуры уже попали те чиновники и должностные лица, кто сознательно, в нарушение законов ставил подписи и способствовал реализации под Брестом сомнительного проекта – завода АКБ», – считает правозащитник Владимир Величкин.

Еще один лидер инициативной группы Дмитрий Бекалюк не связывает то, что сейчас происходит с Лемешевским и другими задержанными, с аккумуляторным заводом под Брестом.

Дмитрий Бекалюк

«Прямого отношения к заводу «АйПауэр» громкие задержания не имеют – его работники продолжают приезжать, вода в ливневке продолжает бежать. Когда шел черный дым из трубы, мы отправили обращения с фото- и видеодоказательствами этого во всевозможные инстанции. Знаете, что нам ответило Минприроды? Что они не могут провести проверку, так как по фото и видео невозможно определить цвет дыма», – рассказывает Бекалюк.

Видеоблогер Александр Кабанов, который вместе с Сергеем Петрухиным уже полтора года освещает ситуацию с аккумуляторным заводом под Брестом, говорит, что у них были сведения о том, что на Лемешевского и его людей компетентные органы собирают материалы.

«Ту информацию, которую мы распространяли, наши расследования – все это смотрят, проверяют. И так как в нашей стране решения, по большому счету, принимает один человек, вместо того чтобы в свое время положить ему на стол 40 тысяч подписей против завода, сейчас ему передали материалы и решили разбираться. Если бы у нас система была устроена по-другому, местные контролирующие органы уже давно взяли бы это все на карандаш и давно бы пошло разбирательство», – считает блогер.

По его мнению, на ситуацию сильно повлияли предстоящие выборы, а также сам общественный протест, который уже стал самым долгим в истории современной Беларуси.

Что с аккумуляторным заводом под Брестом?

Конечно, после задержания Виктора Лемешевского главный вопрос, который волнует жителей брестского региона: что будет с аккумуляторным заводом «АйПауэр»?

Правозащитник Владимир Величкин обращает внимание на следующий факт: 28 июня заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло на встрече с представителями компаний-резидентов СЭЗ сообщил, что в Минске создается правительственная группа. Она изучит опыт работы аналогичных предприятий за рубежом – в Германии, Италии, Польше, возможно, других странах.

«Следовательно, сегодня вопрос о ликвидации предприятия не стоит и о закрытии завода говорить рано. Завод построен, деньги освоены, пора получать плановую прибыль. Если перепрофилировать – потребуется время и новые затраты, а деньги нужны сейчас. Вот и создали правительственную группу, которая будет искать аргументы в пользу работы завода АКБ в Бресте. Людей по-прежнему держат за дураков», – считает Величкин.

Владимир Величкин (справа)

По его мнению, то, что Виктор Лемешевский и три должностных лица завода в Белоозерске за решеткой, ничего не значит.

«Нет людей незаменимых. Поездят, найдут. Государство возьмет завод под опеку», – говорит правозащитник.

Кстати, по поводу опеки – часть людей придерживается мнения, что сейчас под шумок готовый завод отойдет государству и будет работать на прежнем месте как ни в чем не бывало. Однако те, кто уже полтора года в авангарде протеста, заявляют: так не пойдет.

«Если кто-то думает, что арест четырех руководителей за взятки и возбуждение следствия против двух предпринимателей по фактам нарушения экологического и налогового законодательства успокоит общественность Бреста, тот ошибается. Брестчане хорошо усвоили уроки правоохранительных органов в виде административных штрафов и задержаний», – считает Величкин. По его мнению, люди давно не верят словам властей и начать восстанавливать доверие может только безоговорочная ликвидация завода АКБ.

«Мне все равно, кто будет владельцем завода. Аккумуляторный завод все равно будет отравлять брестчан и жителей Брестского района. Наша позиция неизменна: мы продолжаем писать обращения в органы власти, проводить пресс-конференции, несем круглосуточное дежурство и выходим кормить голубей, пока этот завод не закроют окончательно», – говорит Дмитрий Бекалюк.

Демьян Лепесевич не хочет делать прогнозов по поводу судьбы скандального брестского завода.

«Спокойно отнесусь, если его передадут в управление «Белцветмету» с обязательным переносом в другое место, с одновременным закрытием и переносом в это же место (объединение) завода «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерске и завода в Пинске. Деньги на строительство завода в Бресте использованы практически государственные. Даже оплата за проектирование – 100% государственные средства. Но я точно уверен: ему место на расстоянии 20-30 км от ближайшего населенного пункта», – говорит активист.

По его мнению, идеальным вариантом было бы размещение в зоне отчуждения, созданной после аварии на ЧАЭС.

«Если есть желающие рисковать своим здоровьем – пусть там и рискуют. Но своим здоровьем, а не нашим. Поэтому я лично буду сражаться до того момента, пока не примется решение о переносе данного предприятия в зону отчуждения», – заявляет Лепесевич.

Проблема аккумуляторного завода не в том, что при реализации проекта была коррупция, подчеркивает Александр Кабанов. Ведь люди борются не с Виктором Лемешевским, а с опасным заводом.

Александр Кабанов

«Проблема его в том, что построить завод с теми характеристиками по выбросам вредных веществ, которые заявлены, невозможно. Поэтому мы будем стараться довести свое дело до конца, чтобы завод перепрофилировали, открыли в его корпусах другое предприятие, на самом деле инновационное. Тем более что очень много денег было вложено из бюджета, и власти, на мой взгляд, могут распорядиться нашими деньгами, деньгами граждан, по желанию граждан. Поэтому, на мой взгляд, аккумуляторному заводу в Бресте конец. Возможно, и в Белоозерске тоже», – заключил Кабанов.


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