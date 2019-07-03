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Мы в одной лодке
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Курск-2

  • Aлина Витухновская
  • 3.07.2019, 22:26
  • 2,049
Иллюстрационное фото

Происшествие вновь символизирует тотальный кризис путинского правления.

Потерпела катастрофу российская военная подводная лодка c инфантильно-издевательским неофициальным названием "Лошарик". Как и всегда в подобных случаях, сведения об аварии поступают отрывочно, ибо государство по давней советской традиции до конца пытается оставить случившееся в тайне.

Профессия военного в нынешней РФ, при всей ее сложности и высоких рисках, превратилась в способ утилизации недальновидных граждан, вызвавшихся обслуживать самые гнусные намерения власти. На "Лошарике" более десятка погибших. Это происшествие, по аналогии с Курском, вновь символизирует тотальный кризис путинского правления.

Несмотря на огромные ассигнования в оборонку, гарантировать безопасность низовым исполнителям своей злой воли российское государство не в состоянии. Я не раз писала о том, что служение российской милитаристской машине, этой озверевшей родине-мачехе, смертельно опасно и не таит в себе никаких преференций или романтизма. Как известно, "дьявол" всегда расплачивается черепками и черепами.

Выражаю соболезнование семьям погибших.

Aлина Витухновская, "Фейсбук"


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