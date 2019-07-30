закрыть
30 июля 2019, вторник, 9:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Британии зафиксировали рекордную жару

  • 30.07.2019, 7:36
  • 1,363

Рекордный показатель зафиксирован в Кембридже.

Британская метеорологическая служба 29 июля объявила о рекордном повышении температуры воздуха на прошлой неделе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Рекордный показатель в 38,7 градуса по Цельсию в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурой, официально зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений", − отметили в метеорологической службе.

Предыдущим рекордом считался показатель в 38,5 градуса по Цельсию, зафиксированный в августе 2003 года в графстве Кент.

Напомним, на прошлой неделе в Западную Европу пришла вторая волна жары. Рекордную температуру фиксировали в Бельгии, Нидерландах, Германии, ряде французских городов, а также в Финляндии.

 


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип