Россия решила перекрыть четверть Черного моря 4 30.07.2019, 7:40

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Общая площадь перекрытых РФ районов составляет 118 тыс 570 кв км.

Россия до 19 августа решила перекрыть пять районов Черного моря, сказано в международных предписаниях мореплавателям, которые приводит Украинский милитарный портал.

Суммарная площадь перекрытых районов составляет 118 тыс 570 кв км.

В соответствующих предписаниях № 280, № 287A, № 287B и № 0817/2019 указываются следующие причины перекрытия: «проведение мероприятий боевой подготовки», «плавание опасно».

Кроме того, до этого, перед самым началом учений Sea Breeze 2019, Россия перекрыла район площадью в 8 тыс кв км в Черном море, где должна расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

Издание сообщает, что таким образом указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этим странами.