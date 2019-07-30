За полгода белорусов стало меньше почти на 20 тысяч 11 30.07.2019, 7:43

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Это сопоставимо с исчезновением одного из таких городов, как Глубокое или Пружаны.

Численность населения в Беларуси по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 9 миллионов 456,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси было 9 миллионов 475,2 тысячи жителей.

Таким образом, за полгода население страны сократилось на 19 тысяч человек. Это сопоставимо с исчезновением одного из таких городов, как Быхов, Глубокое, Добруш, Поставы или Пружаны.