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Синоптики: Сегодня в Беларуси сильно похолодает

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  • 30.07.2019, 8:01
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Объявлен желтый уровень опасности.

Уже со второй половины дня в Беларуси существенно похолодает.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только на юго-западе скажется влияние фронтального раздела).

Как отмечается, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности), пишут naviny.by.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +17..+23°C (в юго-западных регионах – до +29°C. Вечером температура воздуха значительно снизится.

В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Температура воздуха:

утром +15..+17°C;

днем +20..+22°C;

вечером +16..+18°C.


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