Синоптики: Сегодня в Беларуси сильно похолодает

Синоптики: Сегодня в Беларуси сильно похолодает1
- 30.07.2019, 8:01
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Объявлен желтый уровень опасности.
Уже со второй половины дня в Беларуси существенно похолодает.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, погоду на территории страны в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (только на юго-западе скажется влияние фронтального раздела).
Как отмечается, ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности), пишут naviny.by.
Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Днем воздух прогреется до +17..+23°C (в юго-западных регионах – до +29°C. Вечером температура воздуха значительно снизится.
В столице вероятность дождя очень высока, возможна гроза. Температура воздуха:
утром +15..+17°C;
днем +20..+22°C;
вечером +16..+18°C.