Что скрывается за фразой Лукашенко о «терпимой» зарплате 18 30.07.2019, 8:12

4,254

Власти бессильны.

В понедельник Александр Лукашенко заявил, назначая новых глав райисполкомов:

— Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы.

Сразу бросается в глаза, что правитель не только не пообещал заметного роста средней зарплаты в преддверии президентских выборов, которые должны состоятся через год, но и потребовал от местных властей даже не «достойной», а всего лишь «терпимой» получки в регионах, пишет gazetaby.com.

Объяснение этому высказыванию в эфире Еврорадио дал экономист Сергей Чалый.

Он напомнил, что ВВП Беларуси в этом году пока растет всего на 1%, что может являться статистической погрешностью.

– Сейчас средняя зарплата главным образом достигается за счет роста неравенства. И это в принципе люди ощущают, – отметил Чалый.

По его мнению, большой проблемой является то, что государственный бюджет сверхцентрализован и средств, которые есть в распоряжении местных бюджетов, хватает только на социалку. Что тормозит региональное развитие.

Оговорку Лукашенко о том, что прирост зарплаты делается не под выборы, экономист трактует однозначно:

– У нас уже стало привычным, что когда правитель говорит «это не ради пиара», читай, это именно для этого. Почти во всех случаях. Регулярно так получается: никто бы про это не подумал, если бы он про это сам не сказал.

Высказывание Лукашенко, по мнению Чалого, «в определенной степени демонстрирует бессилие центральной власти по управлению зарплатами». Возможности государственного сектора (предприятий, которые находятся в госсобственности) и бюджета становятся все меньшими.

– Получается, что тех инструментов, которые были, например, в 2010 году, когда можно было приказать и сделать зарплату по 500 долларов, в полной мере уже нет. Сейчас делать такое намного сложнее. Происходит стагнация доходов на госпредприятиях, и напротив рост происходит там (в частном секторе) помимо указания, – считает экономист.

Поэтому сейчас и не делается обещаний, что зарплата вырастет, полагает Чалый.

– Фразу Лукашенко надо читать так: там где хорошо – и хорошо, а там где плохо – сделайте хотя бы терпимо.