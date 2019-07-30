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Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса

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  • 30.07.2019, 8:25
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На снимках видна поверхность Земли, горы и города.

Находящийся сейчас на борту Международной космической станции (МКС) астронавт NASA Ник Хейг (Tyler Nicklaus «Nick» Hague) поделился с пользователями сети впечатляющими снимками Земли, сделанными им из космоса.

«Надеюсь, у всех на Земле замечательный день! Наша планета — красавица», — написал он.

На снимках видна поверхность Земли, горы и города, прикрытые завораживающей дымкой облаков, сообщают fakty.ua.

Читатели страницы Ника согласились с тем, что наша планета выглядит просто великолепно из иллюминатора космического корабля, и астронавтам можно по-хорошему позавидовать в том, что они смогли осуществить свои детские мечты о покорении космоса и отправиться на орбиту.

«Наша планета действительно удивительна! Люди должны сделать все возможное, чтобы сохранить эту красоту!», «Спасибо, что поделились этими фотографиями с нами!», «Я верю, что наша планета — самая красивая планета во Вселенной, спасибо за прекрасную картинку», «Действительно потрясающе», «Иногда, когда я вижу такие картины, я бы хотела быть в космосе, чтобы забыть все свои проблемы», «Спасибо космонавт!», — пишут они.

Напомним, что Хейг пробудет на МКС до октября текущего года, за это время он должен совершить несколько выходов в открытый космос, поэтому не исключено, что астронавт поделится с читателями новыми фото нашей планеты, а также других космических тел.


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