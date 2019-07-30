Как неоплаченный штраф возвращается потерей отпуска 30.07.2019, 8:33

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Что делать, чтобы это не стало неожиданностью.

"Со мной такое невозможно", "это за гранью понимания". Однако реальность доказывает – возможно. И понять такое действительно трудно, но приходится. В разгар летних отпусков самое время поговорить о неоплаченных штрафах, из-за которых люди неожиданно оказываются не выездными из страны. Естественно, узнавая обо всем при пересечении границы, пишет abw.by.

Так, этой весной сообщалось, что МВД запустило новый сайт, отдельным сервисом которого стала возможность проверить себя по многим параметрам, в том числе и по поводу неоплаченных штрафов.

Читатели рассказывали, как уже в этом сезоне вынуждены были вернуться с границы домой, так и не начав отдых:

"Собираюсь ехать за границу. Недавно узнал, что мне по месту прописки приходило "письмо счастья", но получить его не успел, так как по месту прописки не проживаю, о письме не знал, а оно уже вернулось по месту отправления. Как можно узнать, что за штраф был в письме? Не будет ли у меня проблем с пересечением границы?"

Как известно, закон предусматривает наложение ограничений в случае, если лицо уклоняется от исполнения наказания.

Узнать факт наличия неоплаченных штрафов за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, на транспортном средстве (ТС), зарегистрированном в Республике Беларусь, водитель может на сайте Министерства внутренних дел либо обратившись в отдел ГАИ по месту регистрации.

При получении информации через интернет необходимо ввести в форму данные технического паспорта автомобиля: фамилию, имя, отчество владельца автомобиля, указанного в техпаспорте, а также серию и номер свидетельства о регистрации принадлежащего ему транспортного средства.

Обращаем внимание, что на сайте размещены данные не с момента фиксации нарушения, а со дня вынесения в отношении собственника (владельца) автомобиля постановления о наложении административного взыскания. Срок наложения административного взыскания составляет два месяца со дня совершения правонарушения.

В ГАИ прокомментировали, что если в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления водитель не оплачивает штраф, документы направляются в суд для его принудительного взыскания. Решение об ограничении права выезда принимается уже в суде. Как ранее рассказывали нам сотрудники Госпогранкомитета и ГАИ, за единичный неоплаченный штраф ограничение на выезд обычно не накладывается.

Запрет на выезд устанавливается судом или другим уполномоченным органом, после чего списки невыездных граждан подаются в пограничную службу. В Государственном пограничном комитете прокомментировали, что, если у гражданина есть сомнения относительно того, разрешен ли ему выезд за границу, он может заранее обратиться в Отдел по гражданству и миграции по месту прописки и узнать, нет ли в его случае препятствий для выезда.

Справка:

В статье 7 Закона РБ "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" говорится, что право гражданина на выезд из Республики Беларусь может быть временно ограничено, если:

- он осведомлен о государственной тайне, - на срок, установленный в решении о временном ограничении его права на выезд из Республики Беларусь;

- он является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

- он осужден за совершение преступления, за исключением осужденных без назначения наказания или к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, - на срок, установленный органом или учреждением, исполняющим наказание или иные меры уголовной ответственности, но не более чем до отбытия наказания или освобождения от наказания либо до истечения срока отсрочки исполнения наказания или испытательного срока;

- за ним установлен превентивный надзор, - до прекращения превентивного надзора;

- он не исполняет без уважительных причин имущественные, налоговые или иные обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, физическими и юридическими лицами, установленные вступившими в законную силу судебными постановлениями или исполнительными документами;

- ему предъявлен гражданский иск в суде;

- он является должником по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или заинтересованным лицом в отношении должника - юридического лица;

- он уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, - до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве;

- он состоит на профилактическом учете в органах государственной безопасности Республики Беларусь, - до снятия с профилактического учета.