закрыть
30 июля 2019, вторник, 9:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Бресте семейная пара получила ожоги из-за тротуарной плитки

2
  • 30.07.2019, 8:40
  • 1,893

Оказалось, что в плитке завышено количество химикатов.

Супруги заказали через интернет тротуарную плитку, за которую заплатили больше 800 рублей. Вместо радости заказчики нажили проблему.

Эта история началась банально. Брестчане Владимир и Наталья Савчуки решили облагородить двор своего частного дома, заменив непрезентальный бетон на тротуарную плитку. И хотя глава семьи по роду службы связан со строительством, поиском необходимого материала занялась супруга, располагавшая свободным временем, пишет «Беларускi час».

– Хотелось найти что-то симпатичное и не очень дорогое, – рассказывает Наталья. – В нашем городе я не нашла идеального сочетания цены и качества, а вот в интернете обнаружила то, что нужно: индивидуальный предприниматель из Минского района предлагал красивую тротуарную плитку по доступной цене.

Нажили проблему

На семейном совете решили сделать заказ. Остановились на квадратной плитке, по оформлению похожей на шоколад. Да и название было соответствующее. Цвет выбрали темно-серый («графит»). Договор под номером 1119 заключили 2 апреля этого года. Заказ Наталья по просьбе ИП оплатила сразу. Через две недели Савчуки поинтересовались, когда прибудет плитка. В ответ услышали: «Скоро».

Ждать, правда, пришлось полтора месяца, но супруги не волновались. Забеспокоились, увидев доставленный заказ.

– Много плитки разбилось. И хотя поставщик обещал, что положит с десяток лишней на такой случай, «добавку» мы не обнаружили. Еще при выгрузке я обратил внимание, что плитка разная по толщине, – замечает Владимир.

По мере осмотра своего заказа Савчук мрачнел все больше и больше. Плитка сильно отличалась по цвету: одна светло-серая, другая слишком темная, третья – с оранжевыми пятнами. Более того, через несколько дней на плитке проступила соль, а при выгрузке супруги получили термические ожоги, что подтверждено медицинскими справками.

Наталья обожгла живот, Владимир – ногу, то есть те места, которыми дотрагивались до плитки.

– Проблемы с кожей и появление высолов – явное доказательство того, что в продукции завышено количество химикатов, – уверен заказчик. – Высолы также с трудом удаляются предназначенными для этого специальными средствами. Дожди смывают химикаты с плитки на бетон, сквозь который раньше прорастала трава, а сейчас ее нет. Растущие рядом кусты тоже получили ожоги – на листьях появились рыжие пятна.

Дорожка ведет в суд

Разумеется, супруги предъявили претензии изготовителю. Предприниматель же практически все отрицает. Он согласился лишь с тем, что во время загрузки произошла ошибка и порядка 60 плиток положили другого цвета. Их стоимость можно возместить. А что касается претензий по цвету, дескать, это не «графит», то на сайте имеется предупреждение – картинка может не соответствовать оригиналу.

Не считает поставщик браком и высолы, мол, соль выступает на поверхность при взаимодействии с влагой (обычная химическая реакция).

– Мы не хотим такую плитку, кривую и опасную, – заключает Наталья Савчук. – Договориться мирным путем о том, чтобы производитель забрал ее и вернул нам деньги, не удалось. Мы обратились в Общество защиты прав потребителей и попросили помочь подготовить исковое заявление в суд.

Председатель Брестского городского общественного объединения «Защита прав потребителей» Владимир Леоненко отметил: один из пунктов договора, который заключили между собой изготовитель плитки и Наталья Савчук, свидетельствует о том, что все споры решаются путем переговоров. Если в досудебном порядке достигнуть понимания не получается, то дорога одна – в суд.

Компетентно

Председатель Республиканского общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Анна Суша:

– Чтобы не попасть впросак, делая покупки и заказы посредством сети интернет, необходимо соблюдать некоторые правила. Разумеется, нет гарантии, что они предотвратят любую проблему, но все же следует очень внимательно относиться к выбору производителя или продавца.

Шаг 1: проверьте данные о продавце. На главной странице любого сайта должны быть разделы «О компании» и «Контакты», в которых можно найти подробную информацию о поставщике услуги. Ответственная организация всегда нацелена на общение с потребителем, открыта для вопросов и пожеланий. Отсутствие информации для обратной связи позволяет недобросовестным продавцам оставаться безнаказанными.

Шаг 2: проверьте реквизиты. В разделе «Контакты» сайта ищите цифровой код – идентификационный номер налогоплательщика. С его помощью можно удостовериться в подлинности предприятия и законности его работы. Чтобы приобрести товар через Интернет, следует выбрать наиболее приемлемый и безопасный способ оплаты. Желательно, чтобы их было несколько. Прежде чем сделать окончательный выбор, не лишним будет ознакомиться с аналогичным опытом других людей. Сделать это можно на специальных виртуальных площадках – форумах, блогах. Главное, чтобы на них размещались комментарии незаинтересованных в продажах пользователей. Если количество отрицательных отзывов зашкаливает все мыслимые нормы, вывод один: лучше не связываться.


популярное за неделю

Мнение

Служить Родине или служить режиму?
Служить Родине или служить режиму? Валерий Карбалевич
Да, власть сменится не на выборах
Да, власть сменится не на выборах Александр Скобов
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип