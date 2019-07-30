Нападающий БАТЭ перед вылетом в Норвегию получил травму колена 30.07.2019, 9:02

Неманья Милич

Фото: ФК БАТЭ

Резервов для латания кадровых брешей все меньше.

О кадровых проблемах БАТЭ перед гостевым матчем Лиги чемпионов с «Русенборгом» сообщил «Прессбол».

Серьезно вмешаться в планы тренерского штаба БАТЭ может непрекращающийся травмопад. Не успел вернуться в строй Дубаич, как угодил в лазарет Неманья Милич, на одной из последних перед вылетом в Норвегию тренировок повредивший колено.

В довесок ко всему уже давно травмированы Сарока, Щербицкий, Филипенко, а также Виллюмссон, курс лечения которого еще продолжается. Резервов для латания кадровых брешей, а заодно и вариантов для усиления игры по ходу матча у Алексея Баги и Ко становится все меньше.