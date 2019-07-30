Эксперты подсчитали, во сколько белорусам обходится «битва за урожай» 30.07.2019, 9:10

За 20 лет сельское население Беларуси сократилось на 40 процентов.

Полным ходом идет «битва за урожай» – или за цифры. Лукашенко указывает, сколько зерна собрать. Но во сколько нам обходится урожай, зарабатываем мы на государственном сельском хозяйстве или тратим?

Семь миллионов тонн зерна – такой урожай, по словам диктатора, должны собрать белорусские крестьяне. Это на миллион тонн меньше, чем в позапрошлом году, но на миллион тонн больше, чем в неурожайном прошлом.

«Я положил план. У главы администрации это на контроле. Жестко будем контролировать!» - распорядился он.

В прошлом году наша страна продала продуктов на $5 млрд. Основной экспортный товар, правда, не хлеб, а молоко. Выручка за него составила два миллиарда. Но если посчитать расходы, то может оказаться, что страна тратит больше, чем зарабатывает, передает «Белсат».

Пять лет назад бюджет аграриев составлял 750 миллионов долларов. На село правительство тратило больше, чем на образование, медицину или оборону. После кризиса 2015 года бюджет АПК сократился втрое. А течение кредитов пересохло даже раньше. C 2010 до 2016-го денег стало в семь раз меньше.

Причина бедности колхозов – не отсутствие государственных денег, а отсутствие хозяина, убежден экономист, специалист в сельском хозяйстве Петр Мигурский:

«Если в Беларуси половина телят идет в отходы, когда Беларусь только за год теряет 50 тысяч тонн мяса из-за того, что не уберегли телят, то какая может быть зарплата?!»

Два года назад каждое четвертое госпредприятие агросектора было убыточным. Тогда правительство пообещало «поставить их на ноги» до конца 2019 года.

Частная собственность на землю, приватизация колхозов, равные условия для колхозов и фермеров – такие решения позволили бы крестьянам зарабатывать самостоятельно.

«Во всем мире, там, где частная собственность на землю, там перепроизводство продукции. У нас же – борьба за урожай!» – возмущается Мигурский.

Пока власти борются за урожай, средняя зарплата в агросекторе остается на треть меньше, чем вообще в стране, а молодые уезжают в города. За 20 лет сельское население Беларуси сократилось на 40 процентов.