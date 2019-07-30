Белорусские призывники объединяются против «закона об отсрочках» 30.07.2019, 9:31

Молодежь намерена бороться со скандальным законопроектом.

В интернете создан сайт protestby.live. В протестном чате призывников в Телеграме @protestbychat уже 1200 человек.

Организаторы призывают активно бороться против подписанного Лукашенко «закона об отсрочках»:

«Мы уверены – вы относитесь к числу тех, кто понимает, что учёба важнее. Вы хотите видеть Беларусь сильной и процветающей, а нашу армию – гордостью страны. К сожалению, «закон об отсрочках» двигает нас совершенно в другом направлении. Но в наших силах отменить этот закон.

НАША ЦЕЛЬ

Добиться отмены законопроекта «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который ставит под угрозу учёбу студентов, образование и экономику Беларуси.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАКОНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЕ №1

Меньше магистрантов и аспирантов. Годовой перерыв сводит на нет накопленные знания и мотивацию учиться дальше. Соответственно меньше учёных, меньше преподавателей. А это значит, что научный потенциал Беларуси будет уничтожен.

ОБЩЕСТВО

ПОСЛЕДСТВИЕ №2

Ещё больший отток молодых людей за рубеж. Потеря огромного количества трудоспособной активной части белорусов. А это значит, что эффективные предприятия и организации будут созданы белорусами не в своей стране, а за границей, бюджет Беларуси начнёт недополучать огромные средства в виде налогов, пенсионеры будут обречены на голодную смерть.

АРМИЯ

ПОСЛЕДСТВИЕ №3

Деморализация личного состава. Не будет молодой человек жертвовать собой ради интересов государства, которое его же интересы ни во что не ставит, тем более в белорусской армии, престиж которой уничтожен, а суициды случаются чаще, чем в тюрьмах.

ЛИЧНО ВЫ

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

Сегодня действующая власть создала проблему для студентов. Завтра ей ничего не помешает создать проблему и для вас».