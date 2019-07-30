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Порошенко отказался от госохраны и уехал за границу

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  • 30.07.2019, 9:37
  • 3,621
Петр Порошенко

Экс-президент уехал в Турцию.

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал за границу, сообщает Украинская правда.

По данным издания, Порошенко уехал в Турцию.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — сообщил собеседник.

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Сам экс-президент рассказал, что собирается на отдых на несколько дней.


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