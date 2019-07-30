Порошенко отказался от госохраны и уехал за границу

Порошенко отказался от госохраны и уехал за границу26
- 30.07.2019, 9:37
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Экс-президент уехал в Турцию.
Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей уехал за границу, сообщает Украинская правда.
По данным издания, Порошенко уехал в Турцию.
«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — сообщил собеседник.
Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.
Сам экс-президент рассказал, что собирается на отдых на несколько дней.