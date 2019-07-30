Белорус, которого избили Кокорин и Мамаев, вернулся за руль 1 30.07.2019, 9:41

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Виталий Соловчук

Водитель опубликовал снимок в Инстаграме.

Водитель Виталий Соловчук из Беларуси, который пострадал в результате драки с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, вернулся за руль. Впервые за долгое время он опубликовал новое фото в Instagram, пишет Спорт-экспресс.

Напомним, работающего в Москве гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Напали на белоруса, когда он ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову.

Как рассказывал сам Соловчук, били человек пять, в основном в область головы. Белорус был госпитализирован в отделение нейротравматологии Боткинской больницы.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам колонии.

Поскольку каждый день, проведенный футболистами в СИЗО, был засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины в общей сложности пробудут в колонии около семи месяцев, Мамаев и Протасовицкий — чуть более шести.